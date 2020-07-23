2020-07-23T10:10:26+03:00
Общество

Чиновников заподозрили в сговоре при строительстве гранитной набережной в Челябинске

Работы начали еще до того, как объявили аукцион
Ирина ФАДЮШИНА
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Публикация в «Комсомолке» помогла установить нарушение. Фото: Айвар Валеев.Публикация в «Комсомолке» помогла установить нарушение. Фото: Айвар Валеев.
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Антимонопольная служба заподозрила сговор между управлением дорожного хозяйства Челябинска и компанией ЯКК при заключении контракта на благоустройство к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС.

Аукцион на обустройство пешеходной зоны по улице Труда от Энгельса до Свободы и набережной Миасса от Красной до Кирова объявили 16 августа 2019 года. Однако еще до этого подрядчик приступил к работам, будто знал, что возьмет контракт.

Обращение о нарушения поступило в УФАС от заявителя. Позже специалисты нашли информацию в Сети.

— В социальной сети «ВКонтакте» 14 августа 2019 года размещено сообщение о выполнении работ по реконструкции набережной в Челябинске. Аналогичная информация опубликована на сайте сетевого издания «Комсомольская правда», — рассказала пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк.

По мнению антимонопольщиков это может свидетельствовать о признаках антиконкурентного соглашения между управлением дорожного хозяйства администрации Челябинска и ООО ТПК «ЯКК».

Отметим, что это не единственный скандал, связанный с реконструкцией набережной за Историческим музеем. Горожане назвали работу халтурой: парапеты слишком высокие, а гранитные плиты ходят ходуном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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