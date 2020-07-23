Чиновников заподозрили в сговоре при строительстве гранитной набережной в Челябинске
Антимонопольная служба заподозрила сговор между управлением дорожного хозяйства Челябинска и компанией ЯКК при заключении контракта на благоустройство к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС.
Аукцион на обустройство пешеходной зоны по улице Труда от Энгельса до Свободы и набережной Миасса от Красной до Кирова объявили 16 августа 2019 года. Однако еще до этого подрядчик приступил к работам, будто знал, что возьмет контракт.
Обращение о нарушения поступило в УФАС от заявителя. Позже специалисты нашли информацию в Сети.
— В социальной сети «ВКонтакте» 14 августа 2019 года размещено сообщение о выполнении работ по реконструкции набережной в Челябинске. Аналогичная информация опубликована на сайте сетевого издания «Комсомольская правда», — рассказала пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк.
По мнению антимонопольщиков это может свидетельствовать о признаках антиконкурентного соглашения между управлением дорожного хозяйства администрации Челябинска и ООО ТПК «ЯКК».
Отметим, что это не единственный скандал, связанный с реконструкцией набережной за Историческим музеем. Горожане назвали работу халтурой: парапеты слишком высокие, а гранитные плиты ходят ходуном.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU