Водителю такси, убившему журналиста в Магнитогорске, грозят 15 лет заключения

Михаил Скуридин. Фото: соцсети.

В Магнитогорске завершили расследовать уголовное дело по факту гибели журналиста газеты «Магнитогорский металл» Михаила Скуридина. Напомним, в марте 2019 года репортера избил водитель такси в ходе конфликта, возникшего на дороге. Через два месяца Скуридин умер в больнице от полученных травм головы.

— Были допрошены более 30 свидетелей, на причастность к преступлению проверены владельцы более 250 автомашин. Просмотрены видеозаписи более 20 видеокамер. Проведены необходимые экспертизы: видеотехническая, судебно-медицинская и другие. По результатам данной работы был установлен 41-летний житель Магнитогорска, причастный к совершению преступления, — говорит старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

Мужчину арестовали в ноябре 2019 года. Сейчас ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ. До суда он будет находиться под стражей. Уголовное дело уже направлено в суд.

Таксисту грозят 15 лет заключения.

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