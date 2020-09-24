В Челябинске остановили целый троллейбус зайцев

Деньги с челябинцев все же собрали. Фото: Кирилл Агеев.

Читатель КП-Челябинск Кирилл Агеев давно катается на троллейбусах без билета. Он и рад бы отдать за поездку 20 рублей, но кондукторов в салонах нет.

— Сегодня тоже я ехал с ЧМЗ на троллейбусе № 7. Весь салон — безбилетники. На остановке «Автомобильное училище» зашли контролеры. Штрафовать, конечно, не стали. Но выписали всем квитанции и собрали деньги, — рассказывает Кирилл.

Проблема — давняя.

— Водителей и кондукторов в городе не хватает. А пандемия усугубила нехватку рабочих рук, — говорит пресс-секретарь городского управления транспорта Евгений Талыпов.

Но, кажется, «ЧелябГЭТ» нашел способ повысить прибыль.

Ранее «Комсомолка» писала, что ввиду дефицита кондукторов обилечивать пассажиров приходится водителям челябинских трамваев.

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