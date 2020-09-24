Упала прямо на ребенка: в Троицке задержали вандала, сломавшего чугунную лису

У лисы оторвали хвост и она упала. Фото: администрация Троицка

В Троицке нашли вандала, сломавшего чугунную скульптуру лисы у памятника Крылову, которая впоследствии упала на девочку. Об этом сообщили в администрации города.

— Возбуждено уголовное дело, санкция по которому предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. Вероятно, что молодому человеку предстоит возместить и материальный ущерб, сумма которого составляет 260 тыс. рублей, — сообщили в администрации.

О вандале известно, что ему 22 года. Ранее он не был судим.

Как сообщала ранее «Комсомолка», инцидент произошел 7 сентября. По кадрам с записи видеонаблюдения видно, как девочка подбежала к лисе, обняла, и скульптура рухнула. Из-под тяжелой конструкции малышку вызволили взрослые.

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