Текслер распорядился дать отопление по всей Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер распорядился начать отопительный сезон по всей области. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Войти в отопительный сезон плавно и без проволочек во всех городах и районах Челябинской области распорядился губернатор Алексей Текслер в четверг, 24 сентября. Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте социальной сети Инстаграм.

В адрес губернатора поступает много вопросов по поводу отопительного сезона. И в некоторых муниципалитетах тепло уже пришло в квартиры. Например, в Златоусте, где зима наступает всегда чуть раньше из-за близости горного массива. Как заявил глава региона, не нужно ждать резкого похолодания и постепенно начинать отопительныи сезон по всему региону.

Отопительный сезон на Южном Урале, кстати, стартовал с подключения к теплу детсадов, школ, больниц. Это тоже было поручение губернатора. «На прошлои неделе поручал обеспечить теплом социальные объекты. Сегодня проверил. Не все главы меня услышали», — сообщил Текслер.

По последним данным, меньше трети объектов подключены в Карталинском и Агаповском раи онах. Есть вопросы в Красноармеи ском и Ашинском районах. Срок на исправление ситуации губернатор дал до понедельника.

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