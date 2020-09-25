Дело сообщников Юревича перенаправили из Челябинска в Московский суд

Депутат Вадим Белоусов Фото: сайт Госдумы РФ

Сегодня Челябинский областной суд постановил направить уголовное дело депутата Госудумы Вадима Белоусова и его тещи в Московский городской суд. Такое решение принято в связи с тем, что местом предполагаемого преступления является Москва.

По данным следствия, именно там с января 2011 по январь 2014 года обвиняемые получили взятку в размере более 3 млрд рублей. В связке с ними действовал бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. На территории Челябинска были получены деньги в размере свыше 89 млн рублей, а этого недостаточно, чтобы определить Южный Урал как территорию подсудности уголовного дела.

— Обвиняемый Белоусов, являющийся депутатом Госдумы, заявлял ходатайство об отнесении уголовного дела к подсудности Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Мера пресечения для обвиняемых осталась прежней — они находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, депутат Госдумы Вадим Белоусов с тещей Маргаритой Бутаковой и бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку от дорожно-строительного холдинга за покровительство своей деятельности. Общая сумма оценивается в 3 млрд рублей.

На время следствия Белоусова лишили депутатской неприкосновенности, а Юревичу удалось скрыться, сейчас он находится в международном розыске.

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