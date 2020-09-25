Бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин с пятой попытки вышел по УДО

Будучи градоначальником Истомин брал взятки фаршированными осетрами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня Копейский городской суд условно-досрочно освободил бывшего мэра Вячеслава Истомина. Отмечается, что ранее ему четырежды отказывали в ходатайстве об УДО, однако юбилейная пятая попытка увенчалась успехом. В колонии ему оставалось сидеть около четырех месяцев.

Напомним, Вячеслава Истомина признали виновным за взяточничество. Находясь на посту главы города он брал не только деньгами, но и фаршированными осетрами. Общая сумма взятки составила порядка двух миллионов рублей.

Свою вину Истоминн признал, ему дали 4,5 года лишения свободы, но часть наказания вычли за нахождение в СИЗО. Кроме этого, экс-чиновники назначили штраф в размере пяти миллионов рублей.

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