Бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин с пятой попытки вышел по УДО

Будучи градоначальником Истомин брал взятки фаршированными осетрами
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня Копейский городской суд условно-досрочно освободил бывшего мэра Вячеслава Истомина. Отмечается, что ранее ему четырежды отказывали в ходатайстве об УДО, однако юбилейная пятая попытка увенчалась успехом. В колонии ему оставалось сидеть около четырех месяцев.
Напомним, Вячеслава Истомина признали виновным за взяточничество. Находясь на посту главы города он брал не только деньгами, но и фаршированными осетрами. Общая сумма взятки составила порядка двух миллионов рублей.
Свою вину Истоминн признал, ему дали 4,5 года лишения свободы, но часть наказания вычли за нахождение в СИЗО. Кроме этого, экс-чиновники назначили штраф в размере пяти миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru