В мэрии Кургана рассказали, когда начнут давать отопление в жилые дома

В конце сентября жители Челябинска и Кургана замерзают в своих квартирах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тепло начнет приходить в жилые дома курганцев с понедельника, 28 сентября. Постановление подписал глава города Андрей Потапов. Заполнение и включение систем отопления будет производиться по мере их готовности к отопительному сезону согласно графикам. С ними можно познакомиться на сайте департамента ЖКХ города по ссылке.

В соседнем Челябинске тоже с нетерпением ждут, когда в их квартиры придет тепло. Ранее глава региона распорядился не ждать резкого похолодания и начинать отопительный сезон без проволочек.

Согласно правилам, единым для всей страны, отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимается выше +8 градусов. Мы решили разобраться, почему придумали такой норматив.

Без тепла плохо, в холодных стенах легко заболеть. Тем не менее специалисты советуют… открывать форточки и вот почему.

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