В Челябинске разворачивают новые ковидные госпитали

Сменит профиль деятельности горбольница №5 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области вновь разворачивают новые ковидные базы. Пациентов с Covid-19 будет принимать горбольница №5. Следом за ней сменят профиль еще несколько больниц. Об этом заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в эфире «Челябинского эха».

— Мы сейчас готовим несколько госпитальных баз плюсом к тому, что было, чтобы быть готовыми к подъему заболеваемости с учетом роста и парагриппа, и ОРВИ, — рассказала она.

По ее словам, заболеваемость будет сохраняться еще порядка двух лет. В связи с этим, важна сознательность граждан. Особое внимание планируется уделить южноуральцам с хроническими заболеваниями. По статистике минздрава, в 70% случаях зараженные погибают от основного заболевания.

— Мы переформатируем работу служб, рекомендуем поликлиникам выводить отдельных терапевтов самых опытных, чтобы они осуществляли мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями, — сообщила Ирина Гехт.

Отметим, что в прошлом месяце в Челябинске и области закрывали ковидные базы. Это магнитогорский Центр охраны материнства и детства Магнитогорска, горбольницы №2 и №11 в Челябинске, областной перинатальный центр на Тимирязева.

Но с наступлением осени ситуация ухудшилась. Сегодня губернатор Алексей Текслер рекомендовал работодателям перевести подчиненных на дистант. Уже известно, кто перейдет на удаленку — это часть административного персонала государственной и муниципальной службы.

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