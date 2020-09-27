Синоптики обещают минусовую температура в Челябинской области

Ночью в Челябинской области ожидается похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозам синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, в понедельник, 28 сентября, воздух в регионе прогреется до +14, +19 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до минимум до нуля, а в некоторых районах обещают заморозки до — 5 градусов.

В Челябинске ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит +16, +18 градусов, а ночью — +5, +3. Также будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

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