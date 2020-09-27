Стало известно, когда в Челябинске начнут отапливать дома

Отопление дадут уже в этот понедельник, 28 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тепло дадут в дома челябинцев уже завтра, 28 сентября. Однако отопление не появится везде и сразу, на запуск уйдет несколько дней. Об этом сообщает издание «Челябинск сегодня».

Еще в минувший четверг, 24 сентября, губернатор Алексей Теклсер распорядился начать отапливать дома в ближайшие дни.

Отопление могли дать и раньше, но только там, где установлен общедомовой учет тепла. А его нет в 60% домов Челябинска. Ранее мы объясняли, почему поставщикам тепла невыгодно начинать отопительный сезон в сентябре.

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