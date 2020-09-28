В Магнитогорске врачи скорой помощи устроили пикет из-за выплат за работу с больными коронавирусом и часовыми очередями на КТ

В Магнитогорске сотрудники скорой помощи устроили пикет Фото: Валентина ВАГАНОВА

В воскресенье, 27 сентября, врачи скорой помощи устроили пикет в Магнитогорске. Медики не довольны тем, что вынуждены сопровождать пациентов на КТ, парой в очереди приходится стоять больше семи часов. Также у протестующих были вопросы по поводу выплат за работу с больными коронавирусом. Как сообщает издание «Верстов.Инфо», на акцию вчера вышло 20 человек.

В Минздраве Челябинской области ответили, что ситуация с ковидными доплатами находится на особом контроле. Ведомство предложило региональному правительству расширить список специалистов, которым положены дотации.

— Предложение было одобрено, таким образом доплаты получает широкий круг медиков не только из федерального, но и областного бюджетов, — рассказала пресс-секретарь областного Минздрава Марина Сергеева. — Сегодня в разы увеличено число пациентов, которые проходят компьютерную томографию, чтобы оперативно поставить предварительный диагноз и назначить лечение. После каждого человека оборудование должно быть тщательно продезинфицировано.

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