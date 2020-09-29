Алексей Текслер выступил на заседании президиума Госсовета при президенте

Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на заседании президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин.

Глава региона выступил как руководитель рабочей группы «Экономика и финансы».

Губернатор затронул важную тему формирования региональных бюджетов на три года.

Перед регионами, как подчеркнул Алексей Текслер, стоит важнейшая задача восстановления экономики, возвращения роста всех ее отраслей.

А потому предлагается продлить в 2021 году возможность привлечения регионами дополнительных кредитов для покрытия дефицита. Он сформировалась из-за снижения собственных доходов по сравнению с 2019 годом и расходов на борьбу с COVID-19.

Губернатор предложил сохранить в федеральном бюджете-2021 объем дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов РФ и резерв на выделение дополнительных средств регионам.

Поможет регионам увеличенный со 180 до 240 дней срок предоставления бюджетных кредитов.

Кроме того, глава Челябинской области предлагает разрешить направлять средства, предназначенные для погашения федеральных бюджетных кредитов, на реализацию национальных проектов.

Предложения Алексея Текслера поддержали президент и членами Госсовета.

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