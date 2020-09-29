Арт-навигация: в переходе на площади Революции нарисуют достопримечательности Челябинска

Уже появились рисунки памятника Ленину и Молодежного театра. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Подземный переход на площади Революции в Челябинске, как и хотели жители, украшают арт-объектами. На стенах «подземки» рисуют достопримечательности, которые находятся над ней: памятник Ленину, Молодежный театр, памятник добровольцам-танкистам и другие. Это будет и украшение, и навигация для тех, кто плохо ориентируется на местности.

Бывает, идешь по подземному переходу к трамвайной остановке, поднимаешься по лестнице и видишь... Кировку. Злишься, спускаешься, и снова плутаешь по подземному «лабиринту», ища нужный выход. Теперь сориентироваться помогут рисунки.

— Планы такие — в какую сторону переход идет, в ту сторону такие рисунки и будут. До 15 октября работы должны закончить, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин.

Работы проводятся в рамках областного фестиваля граффити GRAFFITIRUSSIA FEST. Как уточнил директор ассоциации художников «Граффити Россия» Павел Щеклеин, переход расписывают три художника аэрографом. Планируется нарисовать 12 достопримечательностей.

Напомним, летом переход на площади Революции освободили от ларьков. Также здесь установили подъемники для инвалидов, которые работают строго по графику.

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