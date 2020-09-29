Челябинская область просит Москву помочь купить автобусы, трамваи, троллейбусы

Губернатор Алексей Текслер и министр транспорта РФ Евгений Дитрих обсудили реализацию нацпроектов. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 29 сентября, губернатор Челябинской области работает в Москве. В столице Алексей Текслер и министр транспорта РФ Евгений Дитрих обсудили ход национальных проектов в нашем регионе, планы дорожных работ-2021и вопросы привлечения для решения важных задач федерального финансирования.

Ключевая задача, поставленная губернатором, — приведение к нормативу дорожной сети Челябинской области. В нынешнем году размер дорожного фонда составил более 20 млрд руб. Из них 3,9 млрд. руб. — федеральные средства.

Завершаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: будет отремонтировано 297 км дорог. Всего же в этом году в регионе отремонтируют 797 км.

Беспрецедентные средства по поручению губернатора выделены Челябинску, Магнитогорску, другим муниципалитетам Южного Урала. По проекту «Притяжение» дороги строятся в Магнитогорске.

Важнейшая задача в Челябинской области — обновление подвижного состава пассажирского транспорта. Регион направил в министерство заявку на субсидию в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предполагается купить в 2021 г при поддержке федерального центра более 100 автобусов, 50 трамваев и 50 троллейбусов для Челябинска, а также 17 трамваев для Магнитогорска.

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