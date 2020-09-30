В Челябинском аэропорту из-за тумана задержали авиарейсы

Ожидающим вылета придется подождать. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске погода внесла коррективы в работу аэропорта. Из-за тумана задерживается вылет и прилет нескольких авиарейсов. Об этом сообщили в справочной аэропорта.

По данным табло прилета, из-за плохой видимости при посадке задерживаются самолеты из Симферополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова, Минеральных Вод. С опозданием будут вылеты в Москву.

Фото: cekport.ru

В справочной добавили, что уже шесть прилетающих самолетов отправили на посадку в Екатеринбург, а вылет в Сургут задерживается уже более чем на час. Пассажиров просят заранее звонить в аэропорт и узнавать информацию о своем рейсе.

Жители Челябинска уже начали делиться своим недовольством в социальных сетях.

— Вот так соберешься в отпуск, а в Челябинске туман. И сидишь, спишь в аэропорту, — рассказала на своей страничке горожанка.

Фото: Оксана Михайлова/vk.com

Фото: instagram.com/elizavetasmolina

О холодной ночи и тумане синоптики предупреждали накануне. На весь день сохранится режим НМУ.

Над Челябинском завис туман Фото: читатель КП

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