В Челябинской области продлен режим повышенной готовности

В Челябинской области усилен контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Режим повышенной готовности продлен в Челябинской области до 18 октября. Такое распоряжение подписал в пятницу, 2 октября, губернатор Алексей Текслер.

Рекомендации, прежде всего, касаются пожилых жителей Челябинской области старше 65 лет. Им важно продолжать соблюдать режим самоизоляции, избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим. Работающим пенсионерам можно продлить больничный лист на основании подписанного губернатором распоряжения.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области выявлено 90 новых случаев коронавируса.

В регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и в транспорте. По-прежнему на треть заполняются концертные залы и кинотеатры. Со вчерашнего дня отменены детские спортивные соревнования.