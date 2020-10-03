Челябинская область в срок завершит нацпроект «Цифровая экономика»

В сельских ФАПах интернет нужен для телемедицинских сеансов и связи ФАПа с центральной районной больницей. Фото: Александр ГЛУЗ

Комиссия по цифровому развитию начнет работать в Челябинской области. Об этом заявил губернатор Челябинской области на совещании в режиме ВКС полпреда президента в УрФО Николая Цуканова с губернаторами округа. Тема — реализация нацпроекта «Цифровая экономика» и программ, направленных на цифровую трансформацию государственного и муниципального управления.

По словам Алексея Текслера, все показатели национального проекта «Цифровая экономика» в нашем регионе будут выполнены. 97 % южноуральуев живут на территории, покрытой сетями сотовой связи, 93 % проживают в населенных пунктах, обеспеченных оптико-волоконными сетями.

Важно, чтобы к широкополосному интернету были подключены все школы, поликлиники, ФАПы. По федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» в регионе нужно подключить 1374 объекта, и эта работа закончится в срок, в следующем году. До 1 декабря 2020 г осталось подключить еще четыре объекта из запланированных 258.

Кроме того, по инициативе правительства Челябинской области решается вопрос подключения еще 324 учреждений. Не попавших в федеральный контракт. В том числе, 306 ФАПов. В сельских фельдшерско-акушерских пунктах цифровые технологии нужны для возможностей телемедицинских сеансов, связи ФАПа с центральной районной больницей. Все сельские больнички будут включены в единый цифровой контур здравоохранения, оснащены автоматизированными рабочими местами и электронной медицинской программой.

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