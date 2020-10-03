Модель из Челябинской области Ирина Шейк поразила всех на показе нижнего белья бренда певицы Рианны

Модель поразила поклонников своей красотой. Фото: Instagram Ирины Шейк

Модель из Челябинской области Ирина Шейк приняла участие в показе новой коллекции белья бренда певицы Рианны Savage x Fenty. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе.

Снимки и видео с записи нового шоу Рианны южноуральская красотка разметила в Instagram. Известно, что кроме нее в провокационном показе приняли участие Деми Мур, Пеэис Хилтон, Кара Делевинь, Лора Харриер, и Белла Хадид.

Известно, что Ирина Шейк пришла на показ в костюме Chrome Hearts и сетчатых колготках.

Подписчики завалили модель комплиментами и еще раз отметили, что она очень красивая.

В сентябре Ирина Шейк поразила поклонников глубоким декольте на показе новой коллекции Versace. Тогда главной темой показа стал морской мир.

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