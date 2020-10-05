ЧМК очищает Каштакские пруды

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») начал очистку Каштакских прудов-отстойников. За первый месяц работ из них извлекли 3,5 тыс. кубометров иловых отложений. Своевременная очистка прудов сокращает риск попадания неочищенной воды в реку Миасс.

Каскад Каштакских прудов является технологическим и был специально построен в 1975 году для отстаивания ливневых и промышленных вод. 70% стоков в пруды — это дождевые и паводковые воды с северо-западной части площадки комбината. В прудах они освобождаются от взвешенных частиц, которые оседают на дно. Очищенная таким образом до установленных нормативных показателей вода через каскад из четырех последовательно расположенных прудов сбрасывается по каналу в реку Миасс.

Очистка прудов позволит увеличить полезный объем водоема, обеспечит лучшее отстаивание поступающих в пруды-отстойники ЧМК промливневых стоков, чтобы в Миасс поступала хорошо очищенная вода.

Проект реализуется в рамках комплексной экологической программы предприятия. В работах задействовано 11 единиц спецтехники: 3 экскаватора для извлечения донных отложений, бульдозер и погрузчик, 6 самосвалов. В ноябре планируется закончить очистку от донных отложений пруда-отстойника №3 и приступить к очистке оставшихся. Проект рассчитан на 12 месяцев, его стоимость составляет 10 млн рублей.

Кроме того, в рамках комплексной экологической программы ЧМК продолжает очистку Баландинского пруда, начатую в этом году. Он также является технологическим водоемом комбината. Сейчас пруд очищают с помощью земснаряда, который откачивает отложения со дна. Помимо этого, запущен эксперимент по биологической очистке пруда.

— Проект повышения качества сбрасываемой в реку Миасс воды после технических прудов-отстойников ЧМК планируется полностью завершить до конца 2022 года. Сегодня у комбината три выпуска в реку Миасс. Два стока планируется перекрыть совсем. А после реализации второго этапа — установки локальных систем очистки сточных вод, поступающих в пруд, и увеличения производительности насосной станции забора воды из Баландинского пруда для повторного использования в производстве — сброс в природный водоем из Баландинского пруда будет сокращен в несколько раз, — сообщил начальник управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада.

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