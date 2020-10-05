Возле мэрии Челябинска появились граффити ко Дню учителя и врача

В сквере недалеко от мэрии появились новые арт-объекты. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В центре Челябинска, на пересечении улиц Елькина и Тимирязева, появились два граффити: на одном изображены врачи, а на втором — учитель. В мэрии заметили, что арт-объекты появились как раз к Дню учителя и врача.

— Сегодня не только День учителя, но и Международный день врача. И прямо к празднику в сквере на пересечении улиц Елькина и Тимирязева появились новые граффити, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Напомним, ко Дню России возле «Родника» тоже сделали граффити, посвященное врачам. Так художники хотели выразить благодарность медикам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru