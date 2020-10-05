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У министра промышленности Челябинской области обнаружили коронавирус

Павел Рыжий получил условно положительный результат теста на ковид
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
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Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий получил условно положительный тест на коронавирус. В помещениях ведомства проходит дезинфекция.

— Пока министр получил предварительно положительный результат. Его анализ перепроверяют. Сам Павел Рыжий находится дома, он не госпитализирован. В ведомстве проводится дезинфекция помещений. Сотрудники работают в обычном режиме. На удаленку никого не отправляют, — рассказал КП-Челябинск собственный источник в минпроме.

Официальный комментарий пресс-служба ведомства пообещала дать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились министр спорта Челябинской области Леонид Одер, вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Из-за угрозы заражения коронавирусом половина сотрудников администрации Челябинска отправлены на удаленку.

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