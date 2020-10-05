В Челябинской области стартовал конкурс грантов губернатора для НКО

Аrтивистов-общественников приглашают на конкурс грантов губернатора. Фото: pravmin74.ru

Губернатор Алексей Текслер большое значение в жизни гражданского общество придает деятельности некоммерческих общественных организаций. По его решению в июле прошлого года стартовал первый грантовый конкурс губернатора для поддержки социально ориентированных НКО. К слову, наша область стала первым регионом России, в котором по принципу одного окна предоставляются сразу несколько видов губернаторских грантов.

А сейчас объявлен прием заявок на второй конкурс грантов губернатора. Можно получить до 2,1 млн руб. на претворение проектов по одному из 12 направлений. Например, по социальной поддержке южноуральцев. Или — пропаганде здорового образа жизни. Или по сохранению исторической памяти.

Победители первого конкурса НКО в Челябинской области — 56 инициатив на сумму более 43 млн руб. Кстати, победители первого конкурса на гранты губернатора Челябинской области не могут участвовать во втором конкурсе.

Победители определятся не позднее 12 декабря 2020 года на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества. Сопредседатели Координационного комитета — первый замгубернатора Ирина Гехт и замгубернатора Анатолий Векшин.

Подать заявку можно на сайте грантыгубернатора74.рф до 9 ноября.

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