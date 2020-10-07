Цифровые перемены. Текслер обсудил с «МТС» совместные проекты

Область нуждается в развитии цифровых сервисов. Фото: gubernator74.ru

На отсутствие доступа к Сети жители поселков часто жалуются главе региона во время его рабочих поездок по области. Об этом Алексей Текслер сообщил на встрече с руководством ПАО «МТС». Перед регионом стоит важная задача: покрыть всю территорию сетью Интернет и сотовой связи.

— Малочисленные населенные пункты с населением менее 1000 человек, отдельные участки дорог регионального и федерального значения не всегда обеспечены сотовой связью в полном объеме. Нам бы хотелось, чтобы операторы более активно развивали свои услуги в этом направлении. Мы тоже готовы двигаться навстречу, — сказал губернатор.

Для компании «МТС» наша область — стратегический регион, поле вложения инвестиций. Компания развивает сегодня широкий набор проектов, например, по телеком-инфраструктуре и готова подстроиться под конкретные задачи области.

Текслер выделил проекты, которые можно развивать совместно. Например, по возможности данных геоаналитики МТС по технологии Big Data для выявления нужд южноуральцев в развитии инфраструктуры и городского пространства, повышения туристической привлекательности Южного Урала. Внедрение системы мониторинга обращения с ТКО. Цифровизация сельского хозяйства. Важны сервисы по улучшению качества жизни людей (экология, транспорт). Актуально внедрение образовательных ИТ-программ от школы до вуза; проекты, стимулирующих создание стартапов и компаний в ИТ-сфере.

По поручению главы региона перспективные направления сотрудничества «МТС» получат сопровождение профильных замов губернатора и министров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru