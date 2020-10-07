Челябинск встретит Фестиваль уличного кино в SVOBODA2

Два дня — 9 и 10 октября — в Челябинске в центре креативных индустрий SVOBODA2 будет проходить Фестиваль уличного кино — крупнейший киносмотр под открытым небом, где покажут лучшие короткометражные работы молодых режиссеров. Кинопоказ бесплатный, но осуществляться по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Фестиваль уличного кино — крупнейший в мире зрительский смотр короткометражек, где участников оценивают зрители. Практически все кинопоказы фестиваля проходят на открытых площадках и доступны всем желающим. Конкурсная программа, которую покажут зрителям, включает 10 короткометражных фильмов. После просмотра все гости фестиваля при помощи фонарика или экрана телефона смогут проголосовать за понравившиеся ленты и помогут их авторам получить грант 1,5 миллиона от генерального партнера — онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Эти деньги, по итогам голосования Челябинска и других городов-участников, молодые режиссеры смогут потратить на создание уже полнометражной картины.

— После длительного периода карантина и закрытых кинотеатров сегодня для нас особенно важно поддержать офлайн-мероприятие — показ фильмов Фестиваля уличного кино в безопасном формате — в автомобильном кинотеатре Магнитогорска, а также предоставить возможность посмотреть программу тем, кто не сможет побывать на кинопоказе в нашем онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Мы стремимся сделать работу с цифровыми сервисами максимально комфортной, поэтому представляем клиентам большой выбор контента и создаем собственную экосистему, которой и удобно, и выгодно пользоваться, — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Посмотреть фильмы талантливых молодых режиссеров можно будет два дня в центре креативных индустрий SVOBODA2 (ул. Свободы, 2).

РАСПИСАНИЕ

9 октября 19:00 Внеконкурсная программа: Семейное 1.

20:30 Внеконкурсная программа: Молодежное 1.

10 октября 18:00 Культурная программа.

19:00 Конкурсная программа Фестиваля уличного кино.

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ эксклюзивно покажет фильмы-призеры Фестиваля уличного кино. В период проведения фестиваля в онлайн-кинотеатре МТС ТВ можно будет посмотреть финалистов и призеров прошлых конкурсных лет. Контент будет доступен в рамках подписки «Супер» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. После завершения смотра по всей России, в сервисе будут доступны 10 короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля.

В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошедшего года:

«Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В фильме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков;

«Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым в главных ролях;

«Ничто не может помешать нам любить» — новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ;

«Обмен» Аксиньи Гог;

«Подводник» Александра Назарова;

«Белым по-черному» Антона Мамыкина;

«Ecolove» Дмитрия Григорьева;

«Большая восьмерка» Ивана Соснина;

«Интересное кино» Араика Крпояна;

«Трудности перехода» Алены Корчагиной.

19 сентября Фестиваль уличного кино прошел в автокинотеатре Магнитогорска. По итогам зрительского голосования победу одержали фильмы «Большая восьмерка», «Интересное кино» и «Обмен».

С августа по октябрь Фестиваль также охватит более 600 населенных пунктов , включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск, Краснодар и другие города. Ежедневно календарь показов пополняется, следуя постепенному снятию карантинных ограничений. На площадках будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм. А для тех, кто не успеет зарегистрироваться на показы (количество мест ограничено), есть возможность посмотреть программу фестиваля в онлайн-кинотеатре МТС ТВ с подпиской «Супер».

Регистрация на показы на сайте фестиваля .