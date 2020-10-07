В Челябинске ждут минусовую температуру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие сутки погода в Челябинске резко изменится в худшую сторону. На Южном Урале значительно похолодает. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в четверг, 8 октября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, грядущая ночь обещает быть очень холодной. Столбик термометра опустится до -3..-5 градусов. Да и днем воздух не успеет прогреться до комфортных температур: в мегаполисе будет всего +6...+8 градусов.

Завтра синоптики не обещают осадков. В городе будет ветрено, но до семи часов вечера четверга в Челябинске объявлен режим черного неба.

Кстати, в пятницу в городе потеплеет до +15 градусов. Тепло продержится несколько дней.

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