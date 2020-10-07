Алексей Текслер рассказал о преимуществах работы в пандемию

Алексей Текслер рассказал о преимуществах работы в эпидемию ковида. Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 7 октября, на областном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор заявил: несмотря на серьезную ситуацию с COVID-19 губернатор заявил: вынужденных простоев предприятий не будет. Нет у экономики такой возможности. Работать надо. Кроме того, Алексей Текслер рассказал о преимуществе для работника в пандемию:

— Я считаю, что наши промышленные предприятия и структуры должны выступать профилактическим звеном. Когда люди от входа, в течение рабочего процесса и до выхода находятся под постоянным надзором. Кстати, то же самое и в образовательных учреждениях. Все наши структуры должны продолжать работать, но под контролем и с соблюдением тех процедур и правил, которые существуют.

На оперштабе, который, кстати, прошел в формате ВКС, губернатор подчеркнул: обеспечение работников индивидуальными средствам и защиты — ответственность работодателя. Несоблюдение распоряжений Роспотребнадзора для юридических лиц обернется административной ответственностью.