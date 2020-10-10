Алексей Текслер проверил строительство инфекционной больницы

Губернатор Алексей Текслер и первый заместитель губернатора Ирина Гехт на стройплощадке инфекционной больницы. Фото: gubernaror74.ru

В субботу, 10 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на строительной площадке инфекционной больницы в Малой Сосновке. Это — самый масштабный социальный проект региона.

Планировка больницы позволяет избегать пересечения потоков пациентов, и в здании уже есть боксы «красной» (для больных) и «зеленой» (для работы врачей с документами) зон. Клиника рассчитана на 100 мест, включая реанимационные койки. Будет операционная, клинико-диагностическая лаборатория, общежитие для врачей. которые пожелают трудиться вахтовым методом. Важно, что при необходимости числе мест в инфекционной больнице может увеличиться в несколько раз.

Больница строится за счет областного бюджета. Цена вопроса — 2,5 млрд. руб. Строительство важного объекта губернатор держит на личном контроле.

Сейчас объект готов более чем на 70 %. Возведены корпуса, монтируются внутренние перегородки и стены. Параллельно благоустраивается территория лечебного учреждения. Скоро стартует монтаж котельной и очистных сооружений.

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