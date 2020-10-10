Новая инфекционная больница под Челябинском готова на 70 %

Больница откроется в начале октября. Фото: gubernator74.ru

В субботу, 10 октября, губернатор Алексей Текслер побывал в Малой Сосновке, на стройплощадке инфекционной больницы. Важный для региона социальный проект возводится по распоряжению губернатора, из регионального бюджета выделено 2,5 млрд. руб.

Клиника в Малой Сосновке должна открыться в начале ноября. В разговоре с подрядчиком глава региона потребовал неукоснительного соблюдения сроков сдачи объекта. Переноса сроков сдачи не будет.

По словам подрядчика, все работы идут по графику. На стройке сейчас работает 660 человек, и их количество растет с каждым днем.

— Новая инфекционная больница — важнейший объект для всего Южного Урала. Он будет своевременный и современный. Существенно поможет нам в борьбе с коронавирусной инфекцией, — напомнил Алексей Текслер.

Корпуса уже возведены: идет монтаж внутренних перегородок и стен. Параллельно благоустраивается территория. Скоро начнется монтаж котельной.

На стройплощадке больницы обсудили вопрос кадрового обеспечения и поставок медицинского оборудования. Подбор врачей идет. Все необходимое оборудование закуплено, его установка начнется сразу после монтажа инженерных сетей.

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