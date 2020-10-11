«Ездил без прав»: 43-летний водитель угробил друга на изгибе дороги в Челябинской области

Смелая поездка закончилась гибелью человека. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Смертельное ДТП произошло в субботу, 10 октября, на автодороге Коелга-Челябинск-Троицк. Водитель не справился с управлением Lada Priora и опрокинул автомобиль, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения областного ГИБДД.

— Мужчина 1977 года рождения не справился с управлением на изгибе дороги, выехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля на проезжей части, — уточняют подробности в ведомстве.

В аварии погиб пассажир автомобиля.

Когда полиция установила личность водителя, оказалось, что у него не было прав.

Накануне в Челябинске трамвай протаранил маршрутку.

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