Заболевших по-прежнему много.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Еще 97 человек, в том числе девять школьников, заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки. Общее число зараженных с начала пандемии составило 17 тысяч 780 человек, сообщает минздрав региона.
По данным ведомства, на лечении в больницах области и дома остаются 3 тысячи 852 человека. Накануне в субботу выписали 11 человек.
Резко выросло число пациентов, которые проверяют на коронавирус. За прошедшие сутки тесты сделали 6 тысячам 246 пациентам.
В то же время число погибших составило шесть человек. Две женщины 66-ти и 80-ти лет скончалиась от коронавируса. Еще четыре человека — от тяжелых сопутствующих заболеваний:
— у погибшей 85-летней женщины был постинфарктный кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность;
— у 87-летней пациентки — диффузный кардиосклероз и гипертония;
— у 63-летнего пациента — инфаркт мозга и гипертония с преимущественным поражением сердца;
— у 70-летней женщины — сахарный диабет, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий.
Всего с начала пандемии в регионе погибли 533 человека с диагнозом коронавирус.
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