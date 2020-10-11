Заболевших по-прежнему много. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 97 человек, в том числе девять школьников, заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки. Общее число зараженных с начала пандемии составило 17 тысяч 780 человек, сообщает минздрав региона.

По данным ведомства, на лечении в больницах области и дома остаются 3 тысячи 852 человека. Накануне в субботу выписали 11 человек.

Резко выросло число пациентов, которые проверяют на коронавирус. За прошедшие сутки тесты сделали 6 тысячам 246 пациентам.

В то же время число погибших составило шесть человек. Две женщины 66-ти и 80-ти лет скончалиась от коронавируса. Еще четыре человека — от тяжелых сопутствующих заболеваний:

— у погибшей 85-летней женщины был постинфарктный кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность;

— у 87-летней пациентки — диффузный кардиосклероз и гипертония;

— у 63-летнего пациента — инфаркт мозга и гипертония с преимущественным поражением сердца;

— у 70-летней женщины — сахарный диабет, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий.

Всего с начала пандемии в регионе погибли 533 человека с диагнозом коронавирус.

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