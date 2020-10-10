Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 11 октября 2020: почему роддом стал госпитальной базой и как хоронят погибших от ковида

Все силы системы здравоохранения брошены на борьбу с коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество суточных заражений коронавирусом в официальной статистике Минздрава Челябинской области приближается к 100. Из-за медленного восстановления больных на госпитальных базах не хватает мест. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 11 октября 2020.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По последним данным количество зараженных достигло 17 683 (+ 99 новых, из них двое школьников). Из них выздоровели 13 352 (+74) человека. На лечении находятся 3762 южноуральца. Не удалось спасти 527 человек (и только в 133 случаях ковид стал первопричиной).

За прошедшие сутки умерло шестеро человек, все от сопутствующих заболеваний:

— хронический лимфолейкоз — пациентка, 49 лет;

— хронический нефрит, хроническая болезнь почек — пациент, 73 года;

— постинфарктный кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз артерий — пациент, 73 года;

— гипертоническая болезнь, атеросклеротический кардиосклероз — пациентка, 83 года;

— атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — пациентка, 90 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, аорты — пациентка, 91 год.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

КОВИД КОВИДОМ, А РОЖАТЬ ГДЕ?

Субботний день в Златоусте омрачила новость, что единственный роддом больше не принимает будущих мам, там будут лечить ковидных больных. Развернуть 100 коек. Минздрав признал: существующая госпитальная база в городе заполнена.

— Роддом в городе единственный, но мы понимаем, что это место, которое точно подойдет. В палатах есть кислородная разводка, которая жизненно необходима при поражении органов дыхания, — объяснила решение пресс-секретарь минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

Реакция жителей не заставила себя ждать: родственники будущих мам пришли к стенам больницы. Они опасаются, что в сложной ситуации роженицу просто не довезут до соседнего Миасса. Да и кто повезет? Скорая и так загружена, возмущаются жители.

Горожане уже готовят обращение в Минздрав, чтобы роддом оставили роженицам. Также жители предлагают альтернативные варианты: например, развернуть госпитали в мэрии города.

Ответ и.о. главврача златоустовской горбольницы, экс-министра здравоохранения региона Сергея Приколотина, — по ссылке. А вот что пообещала будущим мамам Ирина Гехт.

НОВАЯ ИНФЕКЦИОНКА: 70% ГОТОВНОСТЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Малой Сосновке, на стройплощадке инфекционной больницы. На возведение важного социального объекта из регионального бюджета выделено 2,5 млрд руб.

Строительство новой инфекционной больницы идет полным ходом. Фото: пресс-служба губернатора

Здание готово на 70%: корпуса уже возведены, идет монтаж внутренних перегородок и стен, параллельно благоустраивается территория. Скоро начнется монтаж котельной.

— Медицинское учреждение должно начать работать в установленные ранее сроки, в начале ноября 2020 года. Переноса сроков сдачи не будет. По словам подрядчика, все работы идут в рамках графика, сейчас на стройке трудятся порядка 660 человек, и их количество растет с каждым днем, — сообщили в пресс-службе губернатора.

Скоро будет как на картинке. Фото: пресс-служба губернатора

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ — ОНЛАЙН?

Проводить человека в последний путь, оказывается, тоже не просто. У жителя Челябинской области Константина А. от коронавируса умер отец. Ему было около 70, болел атеросклерозом и сахарным диабетом. В результате на похороны не попал не только Константин, но и родственники, так как все они оказались на карантине как контактные. Похороны помог организовать друг семьи.

Как сообщают сотрудники ритуальных агентств, умершего от COVID-19 доставляют к месту погребения на специальном катафалке в металлическом или плотно закрытом деревянном гробу, обитом внутри клеенкой. Само тело заворачивают в материал, пропитанный дезинфицирующим раствором. Могилу засыпают сухой хлорной известью, а сверху — известью.

— Прийти на прощание и на похороны к человеку, умершему от коронавируса, можно, если это ваш близкий, — отмечает директор фирмы ритуальных услуг Дмитрий Еремин. — Если умерший — просто друг или знакомый, от прощания с ним придется отказаться. Онлайн-трансляции прощаний и погребений у нас не практикуются. Люди считают новые технологии не слишком уместными для подобных церемоний.

НОВЫЕ РЕЙДЫ ПОЛИЦИИ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА

А чтобы не загружать госпитальные базы и, упаси Бог, кладбища, гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим, держать социальную дистанцию и воздержаться от посещений мероприятий.

В эти выходные в Челябинске усилили проверки ТРЦ, магазинов и общественного транспорта. Накажут не только горожан, но и организации, допустившие, что их клиенты ходят с открытым лицом.

— В связи с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется большое число заболевших челябинцев. На систему скорой помощи и амбулаторное звено нагрузка выросла вдвое, — напоминают в мэрии Челябинска.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 11 октября 2020 года.

ЧТО ТАМ У СОСЕДЕЙ?

В соседней Курганской области и вовсе ввели режим обязательной самоизоляции для жителей 65+. Сегодня в Зауралье число зараженных побило антирекорд — 66 случаев.

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