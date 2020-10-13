На жителя Челябинской области, который угробил жену в ДТП и оставил сироткой 4-летнюю дочку, завели уголовное дело

Непоправимое случилось на трассе под Златоустом. Фото: ГИБДД по Челябинской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Златоуста, который стал виновником смертельного ДТП. Мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.

Все сидевшие в автомобиле получили тяжелые травмы. Фото: ГИБДД по Челябинской области.

— Днем 6 октября 2020 года подозреваемый сел за руль пьяным и под Златоустом, на федеральной трассе М-5, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП травмированы 25-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Женщина от полученных ран скончалась на месте, а девочка получила тяжкий вред здоровью и находится в больнице, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Сам подозреваемый с переломами тоже в стационаре. Однако это не помешало завести уголовное дело.

Ведется следствие.

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