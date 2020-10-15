«Это прорывной проект»: каток в челябинском парке имени Терешковой будет работать даже весной

В парке появится целая сеть ледовых дорожек Фото: пресс-служба мэрии

Новый каток в парке Терешковой, который откроется этой зимой, будет оснащен холодильными установками. Благодаря этому, он сможет работать на протяжении двух-трех месяцев, а не только когда позволяет погода.

— Не до лета, конечно. Ранней весной, когда все уже будет таять, холодильное оборудование будет поддерживать лед. Такого в Челябинске еще не было, это прорывной проект, — рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) замглавы города по городской среде по городской среде Александр Егоров. — Это прорывной проект. В Челябинске такого не было.

Так выглядит общий план будущего катка Фото: пресс-служба мэрии

Оптимальное место подбирали долго. Было пять вариантов. На площади Революции и Алом поле не ровный ландшафт, а Кировка и набережная реки Миасс уже переполнены.

— Проезды будут сделаны на существующих дорожках, — добавил Александр Егоров. — Не просто каток по кругу, который уже стал неинтересным — это прошлый век. Сейчас дорожки будут залиты по дорожкам парка, чтобы люди сформировали маршрут и ездили так, как хотят.

По бокам парка останутся пешеходные дорожки, выражаясь языком урбанистов — «выделенки». Напомним, что каток планируют открыть уже в декабре, а его созданием будет заниматься компания «Формула льда». Организация уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Для реализации проекта был найден инвестор.

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