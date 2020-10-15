В Челябинске продлили ограничение движения на Свердловском проспекте

Движение трамваев из-за ремонта не изменилось. А вот автобусы движутся по другому маршруту. Фото: Андрей АБРАМОВ

На пересечении Свердловского проспекта с проспектом Победы ремонтируют рельсы. Две недели тут действует ограничение движения. Сегодня, 15 октября, в мэрии сообщили, что оно продлевается на четыре дня — до 19 октября. Пока идет ремонт, поворот транспорта налево на перекрёстке запрещен.

Напомним, троллейбусы и трамваи ездят по обычному маршруту, но с измененным графиком — с 05.00 до 22.00 часов. А вот автобусы изменили маршрут.

— Автобусы № 12, 18, 25с, 34, 39, 45, 49, 91 при движении в сторону Теплотехнического института направляются по Свердловскому проспекту, через улицы Островского и Каслинскую, затем по проспекту Победы. При движении в сторону Комсомольского проспекта — без изменений, — объяснили в администрации Челябинска.

Власти просят водителей и пассажиров заранее планировать свой маршрут.

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