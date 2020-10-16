Алексей Текслер обратился к южноуральцам через инстаграм

Алексей Текслер провел оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, а потом записал видеообращение к южноуральцам. Фото: gubernator74.ru

О росте заболеваемости COVID-19 повел речь губернатор Алексей Текслер в обращении к жителям региона. Ролик выложен на официальных аккаунтах главы области в соцсетях. Например, в Инстаграм.

Текслер рассказал, что власти региона делают для борьбы с ковидом.

— Вновь растет уровень заболевания коронавирусной инфекцией. Понимаю вашу тревогу за свое здоровье, за родных, близких. Мы принимаем конкретные меры для улучшения ситуации. Первое: обновляем парк службы скорой помощи и неотложной службы. Сейчас закупаем новые машины и оборудование для наших медучреждений. Второе: привлекли к работе ординаторов и студентов-медиков — восполняем кадровый дефицит. Третье: пополнили необходимый запас лекарств для наших больниц. Дал поручение и в государственных аптеках увеличить запас востребованных медикаментов. Мы также начали бесплатно выдавать лекарства тем, кто лечится на дому. Их будут получать дети, беременные женщины, пенсионеры и инвалиды, — сказал Алексей Текслер.

В два раза увеличен коечный фонд госпитальных баз — до 5,5 тысяч. При этом, подчеркнул Текслер, сохранена плановая медицинская помощь. Регион строит современную инфекционную больницу.

Призывая беречь себя, глава региона призвал нас носить маски и с нетерпимостью относиться к тем, кто пренебрегает санитарными правилами в нашем присутствии. Все мы обязательно справимся с этой напастью.

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