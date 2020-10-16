В Челябинске запустили наземный пешеходный переход к площади Революции

Вот так сейчас выглядит переход. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Сегодня, 16 октября, открыли нерегулируемый наземный переход от трамвайной остановки к площади Революции. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, со стороны проспекта Ленина создали искусственную неровность.

— От «Ритма» до трамвайной остановки переход регулируемый, то есть со светофором. От остановки до Площади — нерегулируемый, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, после завершения ремонта в подземном переходе, горожане уже не смогут пройти к остановке общественного транспорта по земле.

Ранее активист Данил Девятов устроил эксперимент, чтобы показать, что челябинцы спокойно могут попасть от магазина «Ритм» к остановке, пока автомобилистам горит красный.

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

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