Жилищный вопрос. Текслер рассказал о работе по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Челябинская область наращивает темпы строительства жилья. Фото: minstroy74.ru

«Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды» — три региональных проекта, которые реализуются в Челябинской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

О реализации программ губернатор Алексей Текслер рассказал на совещании с уральскими губернаторами, которое провели полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Разговор прошел в режиме ВКС. Тема — реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

По проекту «Жилье» в Челябинской области построено более одного млн квадратных метров жилья. Это на 14 % больше, чем в 2019 году. Показатель увеличится до конца года.

Для развития жилищных программ в Челябинской области в микрорайоне Вишневая горка в Сосновском районе строится школа на 1100 мест. На ее строительство выделено 265 млн. руб.

В министерство строительства РФ направлена заявка региона с просьбой выделить дополнительное финансирование на 2021 год на реализацию семи проектов в рамках программы стимулирования региональных жилищных программ.

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