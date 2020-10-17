В Челябинской области от коронавируса погибли два медработника

В Челябинске умерла старшая сестра инфекционного отделения горбольницы №8 Татьяна Миронова. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске из жизни ушла 58-летняя старшая медсестра инфекционного отделения горбольницы №8 Татьяна Миронова. В Минздраве рассказали, что женщина одной из первых пошла на борьбу с коронавирусом, а также была награждена медалью Луки Крымского по указу президента.

— Добрый, отзывчивый человек, профессионал, душой радеющий за свое дело, наставник молодых специалистов, мать троих детей и бабушка четверых внуков. Ее любили и уважали и пациенты и коллеги, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

В Ашинском районе погиб 58-летний врач-невролог и руководитель медицинского подразделения в городе Миньяр. Во время пандемии он работал в отделении внебольничный пневмонии.

— На своем посту проявляла себя как добросовестный, требовательный и очень внимательный руководитель, — добавили в Минздраве.

Напомним, сегодня в Челябинской области 113 человек заразились коронавирусом, пятеро заболевших погибли. А вчера губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до ноября.

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