В Челябинске отменили футбольный матч из-за положительного теста на коронавирус у игроков

Тесты на коронавирус у футболистов показали положительные результаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы матча между «Челябинском» и «КАМАЗом» (Набережные Челны) объявили о его отмене. Игра была запланирована на воскресенье, 18 октября, на стадионе «Центральный». Дело в том, что у игроков «Челябинска» тесты на коронавирус показали положительные результаты.

— Ассоциация «Профессиональная футбольная Лига» сообщает об отмене матча ОЛИМП — Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2020/21 «Челябинск» — «КАМАЗ», — сказано на сайте ПФЛ.

Напомним, сегодня в Челябинской области 113 человек заразились COVID-19. Также в региональном Минздраве сообщили о смерти двух медиков: врача-невролога и медсестры.

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