В Челябинске время ожидания скорой сократится до трех суток

Время ожидания скорой сократится до трех суток. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас средний срок ожидания скорой помощи в Челябинской области составляет пять суток. Но уже скоро срок ожидания медицинской бригады сократится до трех суток. Об этом в понедельник, 19 октября, на брифинге, посвященном борьбе со второй волной коронавирусной инфекции в Челябинской области заявила первый замгубернатора Ирина Гехт.

— Мы трудоустроили 20 водителей на машины скорой помощи. Еще 60 учащихся старших курсов медицинской академии и училищ нужно набрать, чтобы сформировать 20 бригад. Тогда интервал ожидания сократится до трех суток, — сказала Гехт.

В сутки до 1700 вызовов поступает в Челябинске в службу неотложной помощи. Все звонки, заявила Ирина Гехт ,отрабатываются. В Челябинске на дополнительно выделенные губернатором Алексеем Текслером деньги покупаются легковые авто для неотложной службы.

Еще около десятка машин поступит в город от благотворителя, уроженца Челябинска, который давно живет в Москве.

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