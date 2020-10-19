В Челябинске и Магнитогорске «Яндекс.Такси» начинает возить пациентов на КТ

Такси Яндекс начинает возить больных с подозрением на ковид на КТ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через несколько дней правительство Челябинской области и «Яндекс.Такси» заключает соглашение о доставке пациентов в больницы на КТ-исследование. Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт в понедельник, 19 октября, на брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией.

19 машин в Челябинске и 12 в Магнитогорске будут круглосуточно доставлять пациентов. Сейчас идет обучение диспетчеров службы и оборудование салонов автомобилей специальными щитками для изолирования водителя от пассажира.

Напомним, сотрудничество Челябинской области и Яндекса было закреплено договором в сфере развития информационно-коммуникационных технологий на Южном Урале, который 13 июля подписали губернатор Алексей Текслер и гендиректор ООО «Яндекс» Елена Бунина.

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