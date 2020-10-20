Губернатор Алексей Текслер продлил на неделю осенние каникулы в школах

Ура, каникулы! Две недели вместо семи дней! Фото: Олег УКЛАДОВ

О продлении осенних каникул на неделю губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил во вторник, 20 октября. Глава региона согласен с эпидемиологами: важно разорвать цепочки передачи вирусом от ребенка к ребенку.

За время двухнедельного отдыха, как подчеркнул глава региона, школы оснастят рециркуляторам и другими средствами защиты.

Средне-специальным учебным заведениям и вузам рекомендовано действовать в зависимости от эпидситуации: внеплановый отдых студентов возможен при усугублении положения.

Но каникулы, подчеркнул Текслер, должны быть интересным и развивающими.

— Сейчас вместе с нашими партнерами в IT-секторе обсуждаем варианты онлайн-активности для школьников. Например, бесплатный доступ к развивающим программам, киберспортивные турниры. — написал губернатор на своей странице в Инстаграм.

Кстати, глава региона ждет идеи и предложения в комментариях под постом и обещает все рассмотреть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru