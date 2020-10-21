«И Миасс бы так!» Челябинцы оценили благоустройство набережной на озере Смолино

Фото: инстаграм Натальи Котовой.

Глава Челябинска Наталья Котова выложила в соцсети фотографии новой набережной на озере Смолино, которую обустроили в этом году. Город облагородил почти полкилометра берега от медцентра ЧТПЗ до ресторана «Золотое руно».

Вдоль воды теперь тянется широкая прогулочная зона и велодорожка. На последнюю еще осталось нанести разметку, но прокатиться на велике и самокате по ней можно уже сейчас.

— Ленинский район становится центром притяжения жителей всего города. Согласитесь, приятно прогуляться по новой набережной под шелест волн. В этом году мы благоустроили часть берега озера Смолино. В ноябре московское архитектурное бюро WOWHAUS презентует свою концепцию набережной, которая станет продолжением сделанного в этом году участка, — написала в своем инстаграме Наталья Котова.

Читатели ее блога от увиденного в восторге.

— Отличный вид. И воду видно. Вот бы так на Миасс смотреть с набережной, а не на гранитную стенку, — замечают подписчики мэра.

Также градоначальница замечает, что помимо набережной, в сентябре благоустроена развязка у «Алмаза»: здесь высадили большие ели и сделали подсветку. А на разделительной полосе вдоль Гагарина появились плодоносящие деревья и кизильник.

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