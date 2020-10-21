«Поминки уже оплачены, а тела нет»: челябинцев, сгоревших от коронавируса, не могут похоронить по пять-семь дней

Поминки уже оплачены, а тела - нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Челябинска, потерявшие своих близких, не могут оперативно забрать тела из морга и похоронить родных по обычаю — на третий день.

— Папа скончался еще в воскресенье в городской больнице № 8 на ЧТЗ. Мы заказали похороны на четверг. А сегодня узнали, что вскрывать его будут не раньше пятницы, и то неточно. Мы пробовали объяснить ситуацию медикам, а в ответ одна грубость, — рассказал свою историю читатель КП-Челябинск Олег.

Проблема с выдачей тел действительно существует.

— Городская больница № 8 полностью отдана под ковидный госпиталь. Сегодня она принимает большое количество реанимационных пациентов. При подозрении на ковид или при подтвержденном диагнозе «коронавирус» вскрытие проводится по определенным санитарно-эпидемиологическим правилам, поэтому очередь достигает пяти-семи дней, — пояснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Если родственники уже заказали все необходимое для похорон, Ирина Гехт советует обращаться к главврачу больницы. Возможно, медики смогут пойти навстречу родным и выдать тело вне общей очереди.

Также жители города жалуются на столпотворение горожан в поликлинике 8-й больницы. Чтобы сократить очередь в регистратуру, с заболевшими пациентами начнут работать доктора из кабинетов медпрофилактики. Напомним, ранее Ирина Гехт заявила, что со 2 ноября в регионе в поликлиниках приостановят диспансеризацию здоровых горожан. Это связано с нехваткой персонала, который принимает пациентов с симптомами ОРВИ.

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