В Челябинске 70 студенток-медсестер выйдут на работу в службу скорой помощи

В службу скорой помощи Челябинска придут работать студентки Аргаяшского медицинского училища. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже в понедельник, 26 октября, в службу скорой помощи Челябинска выйдет 70 студенток четвертого курса, будущих медсестер, Аргяшского медицинского училища. Об этом на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в четверг, 22 октября.

Задачу набрать персонал для работы в службе скорой помощи власти региона ставили перед областным минздравом в начале недели. Тогда на скорую пришли 20 водителей, и нужно было сформировать соответственное количество бригад.

— Студенток-старшекурсниц мы принимаем с последующим трудоустройством, — сообщила Ирина Гехт. — Сейчас новые сотрудники заменят заболевших коллег. Время ожидания скорой помощи пациентами сократится.

Напомним, по поручению губернатора Челябинской области в регионе сейчас разрабатывается программа стимулирования для трудоустраивающихся в службу скорой помощи.

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