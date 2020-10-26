Аукцион сорвался дважды: челябинская Кировка рискует остаться без газетных киосков

Обновить киоски с прессой пытаются с августа этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска заявили, что обновить газетные киоски на Кировке никак не удается. По словам заместителя главы города Сергея Авдеева, это связано с тем, что аукцион на установку торговых объектов срывается уже два раза, и мэрия не может найти подрядчика.

— По этим объектам, к сожалению, дважды не состоялись аукционы, — рассказал Сергей Авдеев. — Сейчас снова объявлен аукцион до 27 октября, будем в очередной раз надеяться, что он состоится.

Напомним, о планах по установке газетных киосков Сергей Авдеев рассказал еще 17 августа. Тогда же подготавливались документы для объявления аукциона, а завершить обновление Кировки планировалось до конца лета.

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