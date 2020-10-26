В Челябинске снегоуборочная техника оказалсь лишь наполовину готова к зиме

В минувшую субботу техника убирала первый снег Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске к уборке улиц от снега подготовили чуть больше половины техники. Об этом рассказали сегодня на аппаратном совещании. По словам заместителя председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Александра Барыкина, к концу недели все машины будут приведены в готовность.

— На сегодняшний день к работе готово около 53% зимней техники, — рассказал Александр Барыкин. — В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, подрядным организациям было дано предписание подготовить технику на 100% к 1 ноября.

Напомним, в минувшую субботу на улицы города вышли снегоуборочные машины. Всего было задействовано 85 единиц техники, среди которых 23 КДМ, 30 МТЗ, 19 погрузчиков и 13 самосвалов. Очищать город также помогали 213 дорожных рабочих.

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