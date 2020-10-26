На опасном участке в новом микрорайоне Челябинска поставили светофор

Фото: telegram-канал Мэрские новости

На перекрестке улиц Наркома Малышева и Университетской набережной в микрорайоне Академ Riverside поставили светофор. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

— На новом пешеходном переходе подключен светофор, — отрапортовали в мэрии.

Университетская набережная вдоль микрорайона «Академ Риверсайд» — огромная грохочущая дорога. Перейти с одной стороны на другую в нужной точке ее невозможно: приходится идти до перекрестков с ул. Молодогвардейцев или с ул. Чичерина. Потому, рискуя жизнями, люди перебегали широченную дорогу прямо под колесами автомобилей. Весной 2019 года, Алексей Текслер, будучи исполняющим обязанности губернатора, получил вал обращений жителей и выезжал на место. Тогда он распорядился сделать пешеходный переход.

В июле этого года на этом участке произошло страшное ДТП — на Университетской набережной Lexus на большой скорости насмерть сбил пешехода, который перебегал 6-полосную дорогу. От сильного удара у авто отлетело колесо, а с пострадавшего слетела одежда.

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