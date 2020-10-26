Школу в Челябинской области, где учатся устроившие поножовщину девочки, проверит прокуратура

Одна школьница в больнице, другая может оказаться за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разборки между 15-летними школьницами из поселка Русская Теча стали поводом для проверки школы и работы органов системы профилактики.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, субботу вечером, 24 октября, 15-летняя девушка ударила ножом ровесницу. Инцидент завершился печально для обеих соперниц. Одна в тяжелом состоянии находится в больнице. На вторую девушку завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ). Ревнивице грозит реальное заключение, так как по ряду уголовных статей, в том числе и по этой, уголовная ответственность в нашей стране начинается с 14 лет. Мы узнали причину конфликта, из-за которого между девушками случилась драка.

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